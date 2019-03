cuntegn

Grischun - Digitalisaziun – Uss er en ils hotels

Suenter la cudeschaziun sur paginas sco «booking.com» va la digitalisaziun en il turissem vinavant. Il check-in cun in automat enstagl d’ir a la recepziun è in trend che vegn adina pli savens – per spargnar persunal u per duvrar il persunal per autras lavurs.