Discussiun tar «No-Billag» sparta las uniuns da commerzi

Tar pliras uniuns da commerzi regiunalas en il Grischun èn las opiniuns fitg differentas. Tschertas, uschia era la pli gronda uniun, quella da Cuira, na dattan perquai betg ora ina parola per la votaziun. Autras uniuns, sco quellas da l'Engiadin'Ota e Breil e conturn èn cunter l'iniziativa.

L'uniun da commerzi chantunala ha decidì la parola per l'iniziativa.

Las uniuns regiunalas da Cuira, Landquart, San Murezzan e Surses na dattan ora nagina parola.

L'uniun da Breil e conturn è cunter l'iniziativa, l'uniun Engiadina Bassa n'ha anc betg decidì, vegnia dentant fitg probabel era a dar ora la parola cunter No-Billag.

En pliras uniuns da commerzi regiunalas ha l'iniziativa No-Billag procurà per grondas discussiuns. Tar l'uniun da commerzi da Cuira eran las opiniuns uschè differentas, ch'ins ha decidì da betg tractandar il tema e betg dar ora ina parola uffiziala. Il medem vala per San Murezzan, era là van las opiniuns entaifer l'uniun ferm in ord l'auter. A Landquart sajan ins tenor il president da l'uniun Lorenz Felix en general precaut cun prender posiziun tar temas politics. E l'uniun da commerzi Surses e conturn s'exprima sulet tar temas regiunals e locals.

« Nus avain entaifer l'uniun ferms aderents da l'iniziativa dentant era clers adversaris. » Michael Pfäffli

president uniun da commerzi San Murezzan

L'uniun da commerzi Breil e conturn ha dà ora il december passà la parola na a No-Billag. L'uniun da l'Engiadina Bassa decida il favrer. Tenor il president Claudio Andry vegnia a dar ina decisiun cunter l'iniziativa No-Billag.

Critica vers l'uniun chantunala

Tant da l'uniun da commerzi Engiadina Bassa sco era da l'uniun da Breil e conturn vegn crititgà la posiziun da l'uniun chantunala. Claudio Andry da l'uniun da l'Engiadina Bassa ha crititgà che l'uniun n'haja betg prendì resguard sin ils basegns dal chantun triling. Il president da l'uniun chantunala Urs Schädler manegia dentant, ch'els cumbattian da principi novas taxas per firmas. Uschia saja questa parola mo consequenta.

RR actualitad 12:00