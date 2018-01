Disgrazias da lavinas en il Grischun ed a Berna

Al Piz Belvair a Zuoz ed en la regiun Hohtürli sur Kandersteg èn tschintg persunas vegnidas sutterradas d'ina lavina. Tuttas han pudì vegnir salvadas vivas. Ina persuna è però mort curt sisur en l'ospital.

Ina gruppa da skiunz da turas da quatter persunas ha muntà il Piz Belvair a Zuoz. Tar la descensiun è ina lavina sa fatga libra ed ha stratg cun ils alpinists. Ina persuna è vegnida blessada levamain. Ella ha dentant pudì sa liberar sezza.

La lavina ha però era sutterrà in pèr ch'era sin via amunt. Ils quatter alpinists han pudì deliberar il pèr e salvar els senza blessuras. La Rega ha manà las duas persunas en l'ospital a Samedan per ina controlla.

In mort tar la lavina en la regiun Hohtürli sur Kandersteg

Trais viandants cun gianellas eran da viadi en la regiun Hohtürli sur Kandersteg, nua ch'ina lavina è vegnida libra. Las forzas d'agid han pudì salvar ils trais viandants vivs. Dus han mo stuì ir a l'ospital per ina controlla. In dals umens è però mort curt sisur en l'ospital pervia da las grevas blessuras, tant las autoritads.

