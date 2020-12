In exempel concret è la ditga «Sennentuntschi». L’origin ha quella ditga en la mitologia grecca. Là furma in giuven ord frust ina giuvna ord murmur e s’inamurescha en quella. Lura vegn la Dieua Venus, mida la statua en ina bellischma giuvna ed els vegnan in pèrin cuntent. La versiun alpina, sco quai che nus enconuschain la ditga, tuna dentant in zichel auter. Enstagl che la Dieua fa levar la statua u la poppa da termagl èsi il diavel. Persunas che fan gieus sexuals cun poppas da termagl vegnan chastiads cun ina sgarschaivla mort.

La morala

Ina raschun, pertge che las ditgas alpinas èn plitost negativas è ch’ins vuleva educar ed admonir la populaziun cun ellas, di Ursula Burnold.

Sche las ditgas vegnivan da la Baselgia era er cler, ch’ellas han da far cun la morala. Igl è sta in grond pensum da la baselgia da metter si normas ch’ins sto tegnair en.

La cuntrada

Daco che la glieud en las Alps han uschè bleras ditgas en cumparegliaziun cun la Bassa saja dal rest simpel da declerar:

Igl è in desideri dal carstgaun da s’occupar cun ses conturn. Dumandar daco è quai uschia, co che quel lac è naschì? Chaussas che dattan en egl en la natira animeschan da raquintar.

Nossas ditgas èn pia in resultat da las istorgias anticas e dal temp medieval ch’èn vegnidas raquintadas adina puspè ed uschia vegnidas adattadas al conturn alpin.

