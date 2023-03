Al cumenzament hai dà in incap en las lingias d'electricitad. L'Ems Chemie ha gì per in curt mument nagin'electricitad mesemna saira. Lura ha il guaud sur Domat, sin la tuma Crest'Aulta cumenzà a brischar. Ils pumpiers han dentant pudì stizzar il fieu, uschia communitgescha la Polizia chantunala.

Per stizzar il fieu han ils pumpiers prolungà ils uders sur ina distanza da 300 meters, damai ch'il lieu n'è betg stà cuntanschibel per ils vehichels dals pumpiers. En tut è brischada ina surfatscha da 30 sin 30 meters. Emprims indizis mussan ch'ina fiergna pudess avair chaschunà l'incap d'electricitad.