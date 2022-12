In derschader da la Dretgira administrativa grischuna vegn inculpà d'avair violà ina praticanta. Ella ha fatg ina denunzia penala tar la Procura publica grischuna tranter auter pervi da violaziun ed act sexual sfurzà.

Sur da las renfatschas han sco emprim rapportà il portal online «Inside Justiz» e la «Sonntagszeitung» dals 11 da december. La praticanta è tenor la «Sonntagszeitung» stada emploiada tar la Dretgira administrativa per sa preparar sin ses examen d'advocata.

La violaziun saja schabegiada ils 13 da december 2021 durant la davos'emna da lavur da la dunna a la dretgira. L'inculpà haja clamà ella en ses biro cura ch'ils blers collavuraturs e las bleras collavuraturas èn gia stadas davent. La «Sonntagszeitung» citescha or da las decleraziuns da la dunna tar la polizia. Ella haja refusà pliras giadas il contact fisic cun l'inculpà, verbalmain e corporalmain – il derschader haja alura violà ella. L'inculpà renviescha quai ed haja cooperà davent dal cumenzament cun las autoritads d'inquisiziun, uschia sia advocata. Per el vala la presumziun d'innocenza.

La medema saira saja la praticanta ida en l'ospital per segirar fastizs da DNA. Plinavant saja la dunna ida ils 24 da december tar ina psichiatra per in termin d'urgenza. Ils 3 da mars ha ella fatg ina denunzia penala. Las mulestas sexualas hajan gia cumenzà plirs mais avant la violaziun. Quai mussia era il chat electronic tranter l'inculpà e la dunna.

audio Per tadlar: Critica davart l'inquisiziun da la procura publica 04:13 min, ord Actualitad dals 12.12.2022. Bild: Keystone laschar ir. Durada: 4 minutas 13 Secundas.

Proceder «nunusità» da la Procura publica grischuna

L'anteriur procuratur public da Basilea, Markus Mohler, crititgescha en la «Sonntagszeitung» la Procura publica grischuna. Il derschader inculpà saja per ti cun la procuratura publica che saja responsabla per il cas. Medemamain lavuria sia ex-partenaria en la medema partiziun. Quai inditgeschia pregiudizis: «Per mai n'èsi betg chapaivel, daco ch'ins n'ha betg laschà lavurar in procuratur public d'in auter chantun vi dal cas», di Markus Mohler.

Era l'experta per dretg penal a l'Universitad da Son Gagl Monika Simmler è da l'opiniun che la decisiun da la procura publica da betg engaschar in procuratur public extern na saja betg plausibla:

Igl è segir nunusità ch'ins lascha en uschia in cas l'inquisiziun tar in uffizi entaifer il chantun. Questa decisiun fa surstar in zic.

Per il portal online «Inside Justiz» n'è betg cler daco ch'il derschader n'è betg vegnì mess en arrest d'inquisiziun. Tar ils ultims 19 cas da violaziun en il chantun Grischun saja vegnì fatg diever dad in tal arrest. Quai per evitar che l'inculpà influenzeschia perditgas.

Pertge nagin arrest d'inquisiziun?

Il procuratur public directiv Maurus Eckert di sin dumonda ch'ins na possia betg cumparegliar quels cas cunquai ch'autras premissas sajan dadas. Sin la critica davart il privel da pregiudizi e parzialitad di Markus Eckert, procuratur public directiv:

Nus essan da l'opiniun che nus essan independents en quest cas. Sche nus vegnin tar questa conclusiun essan nus bunamain obligads dad intercurir chaussas che capitan en il chantun Grischun en il Grischun.

Cumissiun ha annullà l'immunitad da l'inculpà

La presidenta da la cumissiun da giustia e segirtad dal Grischun, Julia Müller (PS), ha confermà envers «Inside Justiz» che la cumissiun haja annullà l'immunitad penala dal derschader. Cun quai pudess il derschader vegnir suspendì fin che l'inquisiziun penala è serrada giu. Dumandà daco ch'il inculpà lavuria anc en sia funcziun sco derschader, ha Müller mo respundì che la cumissiun «s'occupescha intensivamain cun il cas».

La dretgira administrativa dal chantun ha prendì mesiras preventivas. L'inculpà lavura actualmain en il homeoffice e na dastga betg collavurar cun actuaras u praticantas.