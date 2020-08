Cun duvrar pauc ils chalzers da muntogna pon quels survegnir donns da material, en il mender cas vegn libra la sola dals chalzers. Quai saja dentant betg in sbagl da material, ha ditg Ernst Jakob, il chalger da la firma Lowa envers radio SRF.

La culpa per solas rumpaivlas è in process chemic cun il num idrolisa, declara la perscrutadra da material Liselotte Vijselaar da l'institut Pirmasens en Germania. Il process destruescha il material da gummi da las solas. Quai succeda per il pli suenter set onns u dapli. Ozendi na dettia quai betg soluziuns, che chalzers da culm tegnian 10 fin 15 onns, di ella.

Co mantegnair ils chalzers?