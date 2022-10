La finamira da las frestgeras da «Madame Frigo» è da salvar vivondas dal rument. Tgi ch'ha rests sco per exempel fritgs, legums u rauba da pasta ch'el na po betg duvrar ha la pussaivladad da deponer las vivondas en la frestgera publica. Mintgin e mintgina po deponer rauba en la frestgera e sa servir dals products deponids.

Tge è lubi tar «Madame Frigo»? Avrir la box Serrar la box En la frestgera publica pon ins deponer: fritgs

legums

rauba da pasta (paun etc.)

bavrondas betg alcoholicas

tuttas vivondas betg avertas che n'han betg passà la data da consum (Verbrauchsdatum) Betg lubì èn: charn

pesch

pulom

bavrondas alcoholicas

vivondas gia cuschinadas (p.ex. rests)

«Madame Frigo» a Cuira

La frestgera publica a Cuira sa chatta en la Ringstrasse 13 tar la IBC a Cuira, ella è en funcziun dapi in mais. Tgirada vegn ella dad ina pitschna gruppa da voluntarias. Ina da las iniziantas è Livia Tanner. Sin l'dea da realisar in tal project er a Cuira è la dunna da 29 onns vegnida, perquai ch'ella enconuscheva «Madame Frigo» da Turitg, nua ch'ella ha vivì pli baud. Cun l'entira organisaziun e l'entira birocrazia è passà in temp fin che la frestgera è stada installada mez settember. Per s'infurmar e sa barattar datti in chat. Entant fan rodund 40 persunas da Cuira e conturn part da quel. Ils resuns che Livia Tanner ha fin ussa survegnì èn positivs, quant stedi che la purschida vegn duvrada è anc grev da dir. I dovra en mintga cas anc in zic temp. Sche insatge va en vacanzas u spontan naven per inqual di è la frestgera publica ina buna pussaivladad da spendrar vivondas. E tgi che passa tar «Madame Frigo» avant che far cumissiuns po forsa duvrar insatge or da la frestgera ed uschia spargnar raps ed el medem mument gist era far insatge per l'ambient.

1 / 3 Legenda: Livia Tanner Ha 29 onns, abitescha a Cuira ed è ina da las iniziantas da la frestgera publica a Cuira. Ensemen cun ina pitschna gruppa da voluntarias tgira ella «Madame Frigo» en la Ringstrasse. RTR/GIANA MARIA CANTIENI 2 / 3 Legenda: Reglas Sin la frestgera vegn ins a savair tge ch'in po metter en la frestgera e tge che n'è betg lubÌ. RTR/GIANA MARIA CANTIENI 3 / 3 Legenda: Barat da vivondas En la frestgera da «Madame Frigo» as po metter vivondas ch'ins na dovra betg pli ch'èn dentant anc bunas. Tgi che dovra insatge po sa servir. RTR/GIANA MARIA CANTIENI

Da l'idea da studentas fin 106 frestgeras publicas

Las frestgeras publicas da «Madame Frigo» èn sa svilupadas ord in'idea da quatter studentas da Berna che han vulì far insatge encunter foodwaste. Il 2014 avevan ellas installà a Berna las emprimas frestgeras publicas. Dapi il 2018 han las frestgeras num «Madame Frigo», fin oz datti 106 da quellas en las chamonas pitschnas melnas en l'entira Svizra. L'organisaziùn «Madame Frigo» è in'uniun d'utilitad publica da non profit cun sedia a Lucerna. Finanziada vegn l'organisaziun dal tuttafatg da donaziuns, raps da differentas fundaziuns e sponsurs. Uschia sponsurescha per exempel ina gronda marca d'apparats electrics las frestgeras. Tgiradas vegnan ellas da voluntaris e voluntarias. L'onn passà sajan uschia vegnidas spindradas radund 150 tonnas mangiativas dal rument, quaj sajan circa 400 kg per mintga post cun ina frestgera publica.

Igl è fitg bel ch'usché blers voluntaris s'engaschan encunter foodwaste e tgiran las frestgeras publicas.

Singuls posts hajan er ina cooperaziun cun ina stizun, pasternaria u in restaurant en il quartier che mettian a disposiziun lur rests en la frestgera. Ils products che vegnian purtads il pli savens èn legums u fritgs e rauba da pasta.

audio Frestgera publica a Cuira da «Madame Frigo» 03:47 min, ord Actualitad dals 24.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 47 Secundas.

«Too good to go» – in'app encunter sfarlattim da mangiativas

Per evitar il sfarlattim da mangiativas pon ins duvrar l'applicaziun cun num «Too Good To Go». Cun quella app pon ins cumprar products e spaisas da restaurants e butias per in pretsch fitg favuraivel. L'idea è: Pli gugent vender favuraivel, che bittar en il rument.

Il principi è simpel: En l'app arcunesch'ins infurmaziuns persunalas e la carta da credit. Silsuenter pon ins dar en il numer postal, ils restaurants en vischinanza cumparan. Alura pon ins eleger in'ustaria che porscha rests da mezdi u la saira. Quels menus custan mintgamai 5,90 francs. Tge spaisas ch'ins survegn la fin finala, è ina surpraisa – tut tenor tge ch'è restà enavos en il restaurant. Tut ils menus ch'ins po cumprar han dentant d'avair ina valita da var 20 francs.

audio L'app «Too good to go» salva mangiativas 03:01 min, ord Actualitad dals 24.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 1 Secunda.

Gia quatter onns datti la purschia en Svizra. En l'entira Svizra datti gia 5'500 partenaris che cumbattan cun l'app il sfarlattim da mangiativas. En il chantun Grischun datti 150 partenaris. «Too Good To Go» fadia vida mintga pac che vegn spendrà. Numnadamain 2.90 Francs da mintga pachet da vivondas vendì va sin il conto da la fatschenta. Quels raps dovrian els per tgirar e megliurar la plattafurma. En nagin cass veglian els concurrenzar autras organisaziuns che s'engaschian encunter il sfarlattim da vivondas, accentuescha il manader da la vendita Lukas Guidali. Uschia sustegnian e collavurian els cun differentas autras organisazins. Er dettia atgnas campagnas per sensibilisar e far attent a la tematica – sco per exempel «oft länger gut» che dess demussar che bleras vivondas sajan ànc giudaivlas era cura che la data da conservaziun minimala saja currida giu.