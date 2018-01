E-voting en Grischun

En futur duain Grischunas e Grischuns pudair votar a moda electronica, il uschenumnà e-voting. Quai propona la cumissiun per politica da stadi dal Cussegl grond.

Curt e concis

La cumissiun per politica da stadi cusseglia d'acceptar la midada da la lescha da dretgs politics che lubiss da votar a moda digitala.

Il Cussegl grond tracta il tema en la sessiun dal favrer.

En la perioda da 2010 enfin 2015 aveva il Grischun testà il sistem dad e-voting cun Grischunas e Grischuns che vivan en l'exteriur.

Sch'il Cussegl grond suonda a la recumandaziun da la cumissiun per politica da stadi vegn el ad acceptar la revisiun parziala da la lescha davart ils dretg politics. Il Cussegl grond tracta il tema en la sessiun dal favrer.

Garantir la participaziun

Cun la revisiun da la lescha davart dretgs politics vul ins lubir als Grischuns da votar a moda electronica. La finamira da questa purschida è ch'i saja simpel ed attractiv per il suveran da sa participar a votaziuns. Quai saja impurtant per garantir la participaziun da la populaziun al stadi democratic.

Ils onns 2010 fin il 2015 aveva il Grischun testà il sistem dad e-voting cun Grischuns che vivan en l'exteriur – cun success.

Da chantunal tar federal

Sursiglir cuntegn supplementar Chanals da votaziun actuals Actualmain han ins en il chantun Grischun la pussaivladad da votar a l'urna u era per posta.

Cun la revisiun parziala da la lescha chantunala davart ils dretgs politics vul ins stgaffir la basa giuridica chantunala per pudair introducir e-voting sco terz chanal da votaziun ordinari federal. En in segund pass duai vegnir acquistà in sistem dad e-voting. Ed en in terz pass vegnan definidas vischnancas da pilot avant che introducir il e-voting sin l'entir territori chantunal.

La cumissiun ha approvà unanimamain l'introducziun dad e-voting en il Grischun ch'era vegnida proponida da la regenza. Per la cumissiun èsi dentant d'ina impurtanza centrala ch'era l'autonomia da las vischnancas vegnia resguardada: Las vischnancas duain pudair decider autonomamain, sche ed en tge dimensiun ch'ellas vulan introducir il e-voting.

RR novitads 12:00