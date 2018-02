Il Cussegl grond dat glisch verda per introducir e-voting. Cun 98 cunter 3 vuschs (tar 7 abstenziuns) han deputadas e deputads revedì la lescha davart ils dretgs politics. Introducì vegn il votar electronic a partir dal 2020.

E-voting per il Grischun

Igl è stà ina curta debatta: La decisiun è crudada suenter ina discussiun da bun in'ura e mesa. Pliras deputadas e deputads han bain fatg attent ch'in sistem per votar electronic stoppia esser segir e fidà – il tenor è dentant stà cler ch'il Grischun stoppia far quest pass.

In'ulteriura opziun per vuschar

Il sistem dad e-voting duai esser la terza varianta per votar ed eleger. Quai vul dir che Grischunas e Grischuns duain era vinavant avair la pussaivladad da votar ordavant a scrit u il di da votaziun a l'urna.

La regenza grischuna numna plirs avantatgs:

Pussaivel da vuschar independent dal lieu (via computer, tablet u telefonin)

Persunas cun impediments da vesida pon vuschar senza agid

Cedels da votar nunvalaivels na datti betg pli

Biros d'elecziun na ston betg pli dumbrar a maun ils cedels

Premissa saja natiralmain ch'il sistem da votar electronic saja segir, quai ha era il president da la regenza Mario Cavigelli accentuà en la debatta.

Vischnancas èn autonomas

Era las vischnancas grischunas duain pudair decider sch'ellas vulan offrir a lur votantas e votants la pussaivladad da votar electronic u betg.

Las pussaivladads da las vischnancas: e-voting integral Tut las votaziuns ed elecziuns federalas,

chantunalas, regiunalas e communalas. e-voting selectiv Senza elecziuns communalas che han lieu separà a

l'urna. e-voting parzial Senza votaziuns ed

elecziuns communalas che han lieu separà a l'urna. nagin e-voting Tut las votaziuns ed elecziuns federalas,

chantunalas, regiunalas e communalas sco enfin uss (vuschar a scrit u a

l'urna).

Il sistem dad e-voting duai esser pront sin l'onn 2020 per ch'ins possia introducir quel en 6 vischnancas da pilot. A partir dal 2021 duain ulteriuras vischnancas interessadas pudair far diever dal votar electronic.

Legenda: En plirs chantuns datti iniziativas e projects per testar, ubain introducir il e-voting. MAD, Chanzlia chantunala / grafica: RTR

En l'entira Svizra vegn discutà l'introducziun dad e-voting. Il Grischun ha gia fatg part ils onns 2010 enfin 2015 ad in consorzi da 9 chantuns che han testà il votar electronic cun ils Svizzers che vivan en l'exteriur. Per il Cussegl federal n'era il sistem dentant betg segir avunda, uschia ch'el n'ha betg lubì quel per las elecziuns naziunalas 2015.

Ussa vul la regenza grischuna far ina nov'emprova. Tge sistem ch'il chantun introducescha (il product da La Posta u il sistem che vegn applitgà dal chantun Genevra) vegn decidì pir pli tard.

