Il Grischun survegn uschia in center per interpresas giuvnas da tecnologia en in lieu central a la staziun da Landquart. Finamira èsi da promover cun il tecnoparc interpresas giuvnas e creativas en Grischun.

Il cumenzament da zercladur han il chantun Grischun e la TECHNOPARK® (Liechtenstein) SA fundà il TECHNOPARK® Grischun. Il Grischun survegn uschia in nov center per interpresas giuvnas da tecnologia en in lieu central a la staziun da Landquart. L'activitad dal center d'innovaziun cumenza il 1. da settember 2020.

Cun quest center vul il chantun promover surtut interpresas giuvnas e creativas en Grischun. Uschia garantescha il chantun lura er la finanziaziun da partenza per il tecnoparc per ils emprims 5 onns – cun in'opziun da prolungar quella per ulteriurs 5 onns. Per il manaschi dal center quinta il chantun cun custs annuals da 260'000 francs.

Gestiunà vegn il tecnoparc d'ina uniun purtadra ch'è vegnida fundada aposta. President da l'uniun è il Grischun, Rudolf Minsch, il vicedirectur dad economiesuisse. In mainagestiun per il tecnoparc vegn actualmain anc tschertgà.