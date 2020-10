La crisa da corona è tissi per il turissem. D'ina vart èn ils hotels en las citads da la Bassa quasi vids, cunquai ch’ils turists internaziunals mancan. Da l'autra vart pon ils hotels en il Grischun profitar che blers turists svizzers chattan la via en las muntognas. L'associaziun Hotelleriesuisse vul ussa crear in barat da persunal d’hotel cun la plattafurma «Mountains Calling» – tranter manaschis cun fitg pauc lavur e tals che tschertgan persunal.

Agid da la Bassa

La directura da l'hotel Castell a Zuoz Irene Müller manegia, che questa purschida saja in bun agid en in temp intschert sco ussa. Sch’ella possia gidar il persunal d’hotel en la Bassa cun in'annunzia, fetschia ella gugent quai. En la crisa da corona stoppian ils hotels lavurar ensemen – per uschia evitar relaschadas e tegnair il persunal en la branscha.

Ella sez haja scrit ora quatter plazzas stagiunalas per l’enviern cunquai ch’i dettia lura adina bler da far, ha la directura da l'hotel Castell ditg envers RTR. Ella haja da fertant survegnì in entir dossier cun annunzias – surtut da persunas da Turitg.

Ambassadurs da la Bassa

Il dumber da giasts saja sa reducì fitg, declera il directur da l'hotel «Schweizerhof» a Turitg Andreas Stöckli. Uschia haja ses persunal actualmain pauca lavur. Els hajan gia stuì relaschar intginas persunas.

Tar ina part dal persunal ch’han mussà engaschi ed interess per il project – saja il barat stà in success, ha ditg Andreas Stöckli. In punct positiv vi dal barat saja ch’ins na laschia ils emploiads betg a mesa via, mabain chattia ina soluziun che correspundia a tuts. Uschia vesa il directur da l'hotel «Schweizerhof» a Turitg il project da «Mountains Calling» sco in plan social. Era ils emploiads sajan la finala engraziaivels, e dettian in bun pled en favur da l'hotel.