Igl è ina situaziun extraordinaria: Nagin na vegn scolà en scola, mabain a chasa avant il visur da persunas d'instrucziun ch’èn medemamain a chasa.

«Distance Learning»

Tenor il directur da la scola professiunala a Cuira, Lukas Schaffner, emprovan ins da tuttina tegnair en il plan d’instrucziun, malgrà coronavirus. Grazia a «Distance Learning» è quai pussaivel. En stanzas da scola virtualas – quai vul dir via conferenza da video – vegnan ils emprendists scolads vinavant. Gia avant la mesira dal chantun da serrar tuttas scolas, hajan ils emprendists gì da prender ils meds d’instrucziun a chasa. Il rest da la materia d’instrucziun sco per exempel exercizis ni ulteriurs documents vegnan da fertant furnids via ina plattafurma online. Ils emprendists hajan lura tenor lur urari da scola da sa colliar a la conferenza da video.

S’adattar a la situaziun

Las scolastas e scolasts sajan vegnids instruids co dar scola via conferenza da video. Tras quai dettia dentant era restricziuns massivas, declera Lukas Schaffner. Perquai che bler saja anc nov e tscherts scolasts n'hajan anc nagina experientscha co las stanzas da scola virtualas funcziunian.

Ils examens finals èn per gronda part realisabels

Tenor il directur na sajan ils examens pratics da la LAP betg periclitads. Ils examens dals polimecanists ed automatichers hajan ins pudì far senza restricziuns. I dat dentant intginas professiuns nua che lavur pratica n’è il mument betg pussaivla. Sco per exempel per ils cuschiniers. Il directur declera dentant ch’i na saja betg nausch sch’il emprendists na possian betg ir a lavurar in pèr emnas. Quai haja nagina influenza sin la cuntinuaziun da la scolaziun dals emprendists.