Situaziun traffic sin via

Serradas èn las vias dals Pass Flüela, Alvra, Forcola di Livigno, Umbrail, Spleia e San Bernardino.

Cun naiv sin sia èsi da quintar sin ils Pass Alpsu, Lucmagn e Bernina, sco era sin las vias da l'Engiadin'Ota e tranter Langwies ed Arosa.

Detagls sin la carta da traffic dal chantun Grischun , il link avra en ina nova fanestra

Alv en ils auts

Cun ina ferma sfradentada e per part fermas precipitaziuns è l'enviern arrivà en muntogna. En il sid ed il vest da la Svizra hai dà fin glindesdi suentermezdi passa 50 liters per meter quadrat. Uschia hai dà en ils auts passa 50 cm naiv nova, communitgescha Meteonews. Ils meteorologs quintan per la Svizra dal Sid e la Svizra Orientala cun ulteriura plievgia e naiv fin tard viaden la notg. En las Alps poi dar fin in meter naiv nova e sin 1'500 meters localmain fin in mez meter.

En parts dal chantun Grischun e dal Tessin vala in avertiment da malauras.