Tuttas fracziuns han discurrì durant la debatta d’in cumpromiss e che tuttas varts hajan stuì tragutter in u l’auter rustg per dumagnar tras il cumpromiss. Sulet la Partida populara ha vulì renviar la fatschenta ed uschia dar enavos la balla a la regenza. Quai dentant senza success, ella n'ha survegnì nagin sustegn dad autras fracziuns.

Anzi, ella ha be incassà critica: Quai na saja betg in bun start per la nova legislatura, uschia Vera Stiffler, scheffa da fracziun dals liberaldemocrats. Er il president da la Partida socialdemocratica Andri Perl ha crititgà la PPS, ins stoppia uss far vinavant cun questa revisiun e betg star sin il frain. L’Allianza dal Center manegia ch’i fiss stà malsegir da renviar la fatschenta e che sco i para mo la PPS haja traguttì travers il rustg. Ed er la nova fracziun verd-liberala è stada per entrar en fatschenta e n'ha nagina chapientscha per la PPS.

Per tge vai?

La lescha sto vegnir modernisada perquai ch'ella na correspunda betg pli al temp dad oz. Las cundiziuns per il persunal chantunal duain vegnir meglieradas ed adattadas a la fiera da lavur. Dapi intgins onns dettia dapli problems da chattar avunda persunal dal fatg e persunal che maina, argumentescha la regenza.

Quants dis da vacanzas han ins dabun tenor lescha? Avrir la box Serrar la box Tenor Art. 329a dal Dretg d'obligaziuns (OR) han ins dabun almain:

25 dis fin al 20avel onn da vegliadetgna cumplenì



20 dis a partir da 21 onns

Bleras firmas concedan dapli dis da vacanza a partir d'ina vegliadetgna a 50 onns – savens 5 dis supplementars. Quai è però voluntari.

Tar ina cumparegliaziun d'ina firma externa è tranter auter sa mussà ch'il chantun Grischun ha cumpareglià cun auters patruns pli paucs dis da vacanzas.

Blers auters patruns, saja quai dal maun public u firmas privatas porschan 25 dis u anc dapli. Perquai propona la regenza:

Persunas da 21 fin 49 onns han uss 4 emnas e duain avair en il futur 5

Persunas da 50 fin 59 onns han uss 5 emnas e duain avair en il futur 5 e mez

Vitiers duai dar dapli sustegn per la tgira d'uffants entras terzs ed i duai esser pussaivel da reducir il pensum da lavur tar ina naschientscha u tar in'adopziun. Insumma duai la pussaivladad da metter famiglia e lavur sut in tetg vegnir meglierada cun porscher dapli lavur parziala.

Las fracziuns dal Cussegl grond èn per gronda part da principi d'accord cun la revisiun, crititgeschan dentant singuls puncts. Sulet la PPS renviescha ella dal tut, cunzunt ch'i duai dar sustegn per la tgira d'uffants saja deplazzà.