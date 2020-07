La pandemia da corona ha er laschà fastizs marcants tar la Ems-Chemia. L'emprim mez onn dal 2020 èn sa reducids cleramain la svieuta ed il gudogn. Sco quai ch'il concern da chemia speziala ha communitgà, è la svieuta sa sminuida ils emprims sis mais da l'onn per 26,4% sin stgars 850 milliuns francs. Tuttina guardia ella cun optimissem en il futur, ha ditg la CEO Magdalena Martullo-Blocher envers las medias. «Jau hai ditg a mes collavuraturs: Corona è passà - uss stuain nus far fatschentas».

Pli paucs autos – pli pitschna svieuta

La raschun principala per la reducziun da la svieuta è la branscha d'autos ch'è pertutgada fermamain da la crisa da corona. L'industria globala dad autos è crudada ensemen per in terz durant l'emprim mez onn. «En l'Europa èn vegnids producids pli paucs autos che durant la crisa da finanzas», uschia Martullo. La fatschenta cun ils constructurs d'auto procura tar l'interpresa da Domat per radund 60% da la svieuta. En la China hajan las fabricas d'autos puspè avert sco avant la crisa ed en l'America avrian ellas puspè. «Be l'Europa n'è anc betg uschè lunsch, damai ch'igl è temp da vacanzas. Nus sperain dentant che quai sa normalisescha enfin l'atun.»

In'ulteriura raschun per la reducziun da la svieuta han ils curs da valutas. Cun resguardar en il quint la fermezza pli auta dal franc svizzer, fissan las venditas da la Ems-Chemia sa reducidas «be» per 21,6%.

Tuttina superà aspectativas dad analists

Novas fatschentas e programs d'effizienza hajan dentant procurà per autas marschas, scriva l'interpresa. Il gudogn da manaschi sin nivel EBIT è uschia er sa reducì per 27,6% sin 229 milliuns francs. La marscha correspundenta è dentant sa reducida per be 0,5 puncts procentuals sin anc adina fitg auts 26,9%.

Tut en tut ha la Ems pudì superar las aspectativas dals analists da finanzas. Uschia aveva AWP spetgà ina svieuta dad 830 milliuns francs ed in gudogn da manaschi (EBIT) da 217 milliuns francs. La EMS Chemie Holding SA saja fitg stabila, perquai ch'ella haja nagin indebitament ed in agen chapital da 76%, explitgescha Martullo-Blocher.

Per l'entir onn 2019 aveva la Ems-Chemia realisà ina svieuta da 2,15 milliardas francs ed in gudogn da manaschi (EBIT) da 624 milliuns francs.

Paja cumplaina empè da lavur curta

«Fitg baud avain nus gia prendì mesiras, reducì custs ed augmentà l'effizienza», uschia Martullo-Blocher. Ins saja stà fitg precaut cun engaschar novas persunas. Era haja il model cun il temp da lavur flexibel gì in effect positiv. «Uschia avain nus pudì cumpensar, spargnar custs e la glieud ha tuttina retschavì la paja cumplaina.» Damai ch'ils collavuraturs e las collavuraturas sajan stads fitg flexibels durant quest temp, retschaivan els ina premia da 350 francs. Vinavant na dettia en Svizra naginas relaschadas.