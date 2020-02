Las brevs da lecturs vegnan tranter auter dad in anteriur mainagestiun ed anteriur chemicher da la Ems Chemie. Per l'ina vegn crititgà ch'i detta ina varianta da purificaziun da svapurs pli persistenta e per l'autra che la vapur disturbia opticamain.

Las valurs vegnian mesiradas regularmain

La vapur consistia dad aua, pulvras e da cumponentas organicas svapurantas, conferma la Ems-Chemie. Quai na saja però nagin fim che vegn ord il chamin, accentuescha la scheffa dal concern Magdalena Martullo. Las valurs vegnian mesiradas regularmain intern, ed ina giada l'onn mesiria er il chantun. Tut las valurs sajan confermas a las reglas, conferma era il chantun.

Quai na mettan però er betg las brevs da lecturs en dumonda. Anteriurs collavuraturs scrivan però ch'il concern pudess far dapli per reducir anc pli fitg las valurs. I detta novas tecnologias per purifitgar las svapurs. Quellas sajan meglras per l'ambient e faschessan vegnir la vapur main visibla, di in anteriur mainagestiun da la Ems-Chemie. El haja lavurà bundand 30 onns a Domat ed enconuschia «en ed or» l'implant da purificaziun da svapur.

Magdalena Martullo: «Nus prendain serius las brevs»

Magdalena Martullo ha entant prendì posiziun tar las cartas da lecturs ed ha annunzià ch'ins veglia investir en l’implant da la purificaziun da svapurs 2 milliuns francs. Ins haja bain prendì per enconuschientscha las brevs da lecturs ed ins prendia era serius quellas, di Martullo.

Nus avain adina puspè investi en quest implant, ils ultims tschintg onns 10 milliuns francs.

D’enviern saja la vapur era pli ferm visibla perquai ch'il sulegl è pli bass. Dentant era sch'ins vesia pli bain la vapur na veglia quai betg dir ch'igl è «en» insatge auter en quella. Uss han ins era cumenzà a guardar mintga di cun la camera co la vapur cumpara, uschia Martullo.

