Dapi 10 onns è la roda da vent a Haldenstein en funcziun. Ella producescha electricitad per radund 1'300 chasadas. Quai è stà da quellas uras in project da pionier. Er suenter 10 onns è ella anc adina l’unica roda da vent en il Grischun. Uss duai quai sa midar. Dentant enfin che quai è uschè lunsch ston ils mulins da las leschas a Berna e quels dal chantun Grischun anc sa muventar in pau.

Ils iniziants da la roda da vent èn Josias Gasser e Jürg Michel. Els han mess sin pe avant 10 onns la roda cun ina autezza da 175 meters. Uss han els l’intenziun da realisar ina segunda roda da vent. 800 meters sper la roda existenta. Quella duai producir energia supplementara per radund 2'000 chasadas. L’acceptanza per ina nova ovra da vent saja gronda, dian ils iniziants.

Gea, jau sun persvas. Adina puspè avain gì reacziuns positivas cun l’ovra existenta.

Dentant na sa Josias Gasser betg cura che tuttas lubientschas èn sin maisa. Uss vegnan ils plans directivs ed ils plans d’utilisaziun fatgas dal chantun. Plinavant vegnan examinaziuns ecologicas fatgas. I vegn per exempel intercurì tge utschels che savessan esser periclitads dal propeller. Tut tenor stagiun, temperatura ed auters parameters ha la roda da vent da star airi. Quellas examinaziuns vegnan fatgas da la Staziun ornitologica svizra da Sempach.

E sch'i dat lura nagins protests cunter ina nova roda da vent – lura vegn la politica communala da Cuira a sa dar giu cun quai project – e la fin finala ha il pievel da Cuira il davos pled en chaussa.