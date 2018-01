Il giavisch dals iniziants fiss ch’ins chattass bainspert in lieu adattà uschia ch’ins possia elavurar en in proxim pass in pre-project per ina halla da sport d’enviern en Engiadin’Ota.

Il basegn d’avair ina halla da glatsch en Engiadin’Ota exista gia dapi passa 25 onns. Adina puspè è il tema vegnì stumplà dad ina vischnanca a l’autra, ha declerà Andry Niggli, in dils co-iniziants. Cun surdar l’iniziativa veglian ins ussa far squitsch tar las instanzas responsablas. Tenor Martin Aebli, che presidiescha quest onn tar la Regiun Malögia, na saja la Regiun dentant betg la dretga adressa.

Questa lezia duess surpigliar ina gruppaziun d’interess e betg la Regiun Malögia.

Grond sustegn

Per ils represchentants da la societad «Pro Eishalle Engadin» è dentant cler, ch’il sustegn da la populaziun saja grond. Per inoltrar in’iniziativa avessi numnadamain duvrà be 500 suttascripziuns. L'interess na saja dentant be davart dals commembers dal EHC San Murezzan d'avair bainspert in glatsch cuvernà. Era numerusas autras societads fissan cuntentas d’avair ina halla da glatsch en l'Engiadin’Ota. Uschia na fiss ins betg pli dependent da l’aura e da las temperaturas.

Pass per pass...

Il dossier cun l’iniziativa «halla da glatsch» vegnia uss examinà, ha declerà Aebli. En ina da las proximas sesidas da la Regiun Malögia veglian ils presidents da las 12 vischnancas tranter Bregaglia e S-chanf lura tractar la dumonda. Sche l'iniziativa saja valida, vegnia tschertgà il contact cun ils iniziants.

RR actualitad 17:00