1 milliun francs da Coop per chascharia da Müstair

Il nov bajetg per la chascharia custa 4,5 milliuns francs. 260'000 francs derivan da la vendita da products da l'emprim d'avust ed il Padrinadi da Coop haja lura augmentà la summa sin in milliun francs. Il chantun Grischun e la Confederaziun sustegnan la construcziun finanzialmain. Tuttina dettia custs restants, ha Coop communitgà.

Sco l'interpesa communitgescha vinavant, s'engascha il padrinadi da Coop per regiuns da muntogna dapi passa 75 onns per meglras cundiziuns da viver e da lavurar per la populaziun da muntogna.

RR novitads 17:00