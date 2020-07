Punctualmain mintga mardi avantmezdi s'emplenescha durant la stad il center da Samedan cun glieud. Purs ed auters vendiders mettan si lur maisas da vendita e preschentan lur products ed ils da Samedan nizzegian la pussaivladad, da far sper las cumprias er anc ina u l'autra baderlada.

Martgà da giubileum malgrà corona ...

Dapi 10 onns tutga il martgà emnil da Samedan tar il purtret dal vitg – er grazia a la Samedrina Baldina Cantieni-Kobi, ch'ha inizià il martgà. L'idea, da vulair dar cun in martgà regular dapli vita al minz da Samedan, è daventada in success.

In success, ch'ils responsabels na laschan er betg ruinar da corona. La Fundaziun de Planta ha mess a disposiziun la plazza davant la Chesa Planta ed in collavuraziun cun la vischnanca da Samedan è vegnì elavurà in concept da protecziun.

In fatg che l'inizianta dal martgà emnil da Samedan, Baldina Cantieni Kobi, appreziescha fitg. Suenter 10 onns a la testa da la cumissiun che organisescha il martgà, surdess la Samedrina dad 80 onns gugent la batgetta en novs mauns.

... e perfin puspè cun cafetaria

La plazza è uschè gronda ch'ella permetta a 40 persunas da frequentar il martgà il medem mument. Questa cifra vegn controllada, er grazia ad in access unic be nà da la via principala.

Ed uss n'han las Samedrinas ed ils Samedrins er betg pli da desister da la cafetaria: Dapi il fanadur pon els puspè star ensemen a plaz sin lur martgà emnil.