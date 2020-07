Cla Biert è naschì l'onn 1920, creschi si a Scuol en in ravugl simpel e puril. El ha fatg la scolaziun da magister a Cuira, studegià a l’Universitad da Turitg , Genevra e Losanna – el era magister a Scuol, Ftan, Zuoz e Cuira. Sper il dar scola ha el gì peda da scriver ed era per sia famiglia. Cla Biert vala sco in dals scripturs ils pli impurtants per la litteratura e cultura rumantscha. Ses intent era adina, da scriver la prosa ladina datiers al uman simpel e genuin.

Inspiraziun per ses texts era segir era la vita dal mintga di da sia famiglia cun la dunna Angelica, sias duas figlias Aita e Nesa e ses figl Risch.

Als 26.07.2020 pudess el festegiar ses 100. anniversari – en memoria a ses anniversari avain nus pudì visitar a sia dunna Angelica e sia figlia Aita Biert.