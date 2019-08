In’app cun filmins per uffants, in’app per emprender rumantsch ubain in computer che discurra e chapescha rumantsch.

Quai èn mo in pèr dils exponats da l’exposiziun interactiva da products e projects digitals rumantschs. In inscunter betg mo per sa preschentar, mabain era ina plattafurma per pussibilitar il barat d'ideas.

Sco per exempel tar il «Pledarix: Il dicziunari davos la mieur» – in program d’internet sviluppà da la Pro Svizra Rumantscha che translatescha text, sch’ins va cun la mieur sur in pled vi.

Telesguard 17:40