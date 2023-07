Il Zuoz Club, il club dals anteriurs scolars dal Lyceum Alpinum Zuoz, è vegnì fundà l'onn 1923. Quai cun la finamira da tegnair il contact cun la scola, il contact tranter ses anterius scolars e da metter a disposiziun a novs diplomands la rait da tut ils anteriurs scolars. Dapi ch'era mattas pon frequentar la scola, vala quai era per ellas. Quellas finamiras valan enfin oz.

Actualmain fan part radund 3'000 persunas al club. Ellas èn organisadas en var 20 gruppas regiunalas sin tut il mund. Per las festivitads da giubileum èn commembras e commembers viagiads da l'Australia, l'America e tut l'Europa a Zuoz.

1 / 3 Legenda: Patrick Steger da Zuoz è il vicepresident dal Zuoz Club. RTR 2 / 3 Legenda: Amaurie Séchaud da Losanna ha fatg matura dal 2021 ed è cun quai ina da las pli giuvnas commembras dal Zuoz Club. RTR 3 / 3 Legenda: Eduard Dörrenberg da Düsseldorf ha frequentà il Lyceum Alpinum Zuoz ils onns 1958-63 e sa participescha dapi lura regularmain al program dal Zuoz Club. RTR

Old Boys e Young Girls

Ils commembers sa numnan Old Boys. Tenor il vicepresident dal Zuoz Club, Patrick Steger, haja quai pli probabel da far cun in magister englais ch'era a la scola ils onns 1920. Anteriurs scolars – da quel temp era il Lyceum Alpinum ina scola da mats – vegnivan numnads Old Boys. Las commembras dal club vegnan numnadas Young Girls.

Old girls na datti betg. I dat be young girls.

Almain duas giadas l'onn sa scuntra il Zuoz Club en Engiadina, per ils Summer ed ils Winter Games. Concurrenzas sportivas damai en sports da stad e d'enviern tranter commembers e commembras dal Zuoz Club e scolaras e scolars actuals dal Lyceum Alpinum.