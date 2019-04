Tras Zernez circuleschan tractors pitschens e gronds. Ils purs da l’Engiadina e las vals dal sid èn vidlonder da preparar la festa purila, l'Agrischa 2019.

Dapli dus dis è il schef da l’infrastructura Fadri Stricker da Sent in acziun: Qua ina saiv, là in construct per pender si stgellas e plumpas, lura in curt discurs cun il servetsch da catering. Purs e la protecziun civila fabritgan, transportan e discutan.

A tgenin «app» crair?

Ils purs nizzegian pel solit in'app per analisar l’aura.

Nus crajain a quell' app che porta l’aura giavischada

Las tendas vegnan per part stgaudadas e lura datti anc pignas da reserva. Ins saja dimena preparà per temperaturas fitg fraidas o perfin in zichel naiv, quai ch' ils responsabels na spereschan betg.

L'Agrischa a Zernez è durant la proxima fin d'emna, pia ils 27 e 28 d'avrigl.

Maletg 1 / 4 Legenda: Ils tractors e la Tuor da Planta - Wildenberg Zernez. RTR, Georg Luzzi Maletg 2 / 4 Legenda: Purs e la protecziun civila lavuran ensemen. RTR, Georg Luzzi Maletg 3 / 4 Legenda: La tenda gronda. RTR, Georg Luzzi Maletg 4 / 4 Legenda: Il pur maina material per l'Agrischa 2019. RTR, Georg Luzzi

