La bova da Bondo ha chaschunà fin la fin dal mais matg custs da radund 11 milliuns francs. Sulet ils custs d’urgenza muntan a 9,2 milliuns. Quai èn stadas oravant tut lavurs per svidar il batschigl, per transportar tut il material e la crappa sin la deponia, ma era per mesiras da segirezza per las chasas e vias en vischinanza da l'aual che riva da la Val Bondasca en il flum Maira.

Ulteriurs 2 milliuns francs ha il vitg da Bondo investì en l’infrastructura dal provediment d’aua, aua persa ed era vi dal provediment electric. Las lavurs n’èn anc betg a fin. Per ils proxims onns èn previs divers projects per terminar las lavurs d’urgenza ed era en il sectur forestal. En tut quint'ins per quests projects cun custs da radund 5.6 milliuns francs.

RR novitads 17:00