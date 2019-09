La populaziun vul in sviament per San Murezzan

Il basegn d’in sviament per la vischnanca da San Murezzan è grond, uschia il resun ord la populaziun. La realisaziun d’in tal cun per exempel in tunnel, fa dentant part dal plan directiv chantunal ed avess er dad esser cuntegn dal regiunal. Sco emprim sto però vegnir sclerì, sch’igl è pussibel da realisar in sviament per San Murezzan. Perquai ha la suprastanza communala da San Murezzan decidì en sia ultima sesida dals 23 da settember, da suttametter al Chantun la dumonda per elavurar in studi da factibilitad en quest connex.

Zona 30 u er stgassar parcadis?

Ensemen cun la cumissiun da planisaziun ha la suprastanza communala da San Murezzan tratg ulteriuras conclusiuns. Quai a maun dals resuns da l’emprim lavuratori, nua che la populaziun da San Murezzan ha pudì dar singuls impuls. Uschia duai il traffic en il center vegnir regulà meglier. Saja quai cun limitar il tempo u er cun diminuir il dumber da parcadis en il center da la vischnanca. Ed er per il conflict tranter peduns e sportists sin la via lung la riva dal Lai da San Murezzan, dovri ina soluziun. Co che quella pudess esser, duai valitar la populaziun.

Legenda: Lavur en gruppa per badair il puls dals abitants. RTR, Anna Caprez

San Murezzan ha dus centers

Ils dus centers da la vischnanca da San Murezzan «Bogn» e «Cumin» na duain era betg concurrenzar in encunter l’auter, uschia la quintessenza ch'è vegnida preschentada a l’entschatta dal lavuratori dal suprastant da San Murezzan, Reto Matossi, als radund 40 preschents.

Pliras variantas

En lavur da gruppa han ils participants dal lavuratori gì da discutar e favurisar ina u l’autra varianta ch'è entant vegnida sviluppada vinavant. Quai tant sin l’areal da la staziun sco era sin quel da Signal a l’ur da la vischnanca.

Cun involver la populaziun en l’elavuraziun dal plan directiv è la probabilitad er pli gronda che las ideas vegnan er acceptadas.

En bun in onn ha la vischnanca d’avair elavurà e preparà tut per reveder la planisaziun locala.

