20 onns «La Vouta» è 20 onns cultura ed inscunter

La pitschna oasa da cultura ed inscunter a Lavin festivescha quest onn ses 20avel anniversari. Teater, film, chant e musica en in rom modest e sut ils vuts dal suler èn sa cumprovads.

Ils vuts dal suler han dà il num a «La Vouta». In quel suler pon bunamain 100 persunas prender plazza per giudair in teater, in concert, ina prelecziun u pliras autras attracziuns culturalas.

Tschintg dunnas curaschusas

Senza grond «businessplan» ma cun gronda passiun han tschintg dunnas cumenzà ad organisar occurrenzas culturalas avant 20 onns, senza la finamira da daventar grond, ma da restar pitschen ed attractiv. Sper prelecziuns, musica e chant stad oravant tut il teater en il focus dal program.

La gronda sfida

La realisaziun d’in program attractiv dovra bler temp e dat lavur, uschia Anna Serarda Campell, ina da las organisaturas dal program. Questa lavur dat però satisfacziun e grond plaschair.

La finamira da la societad da «La Vouta» è da mantegnair il concept ch'è sa cumprovà en ils ultims 20 onns e ch'attira ad indigens sco era a giasts da l’Engiadina Bassa.