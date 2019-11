Maletg 1 / 7 Legenda: Dapi l'onn 1999 transportescha la Viafier Retica autos tras il tunel. RTR Maletg 2 / 7 Legenda: Las colonnas èn lungas, oravant tut durant la stagiun d'enviern. swiss-image.ch/Photo Andy Mettler Maletg 3 / 7 Legenda: Ils pretschs dals bigliets vegnan adina puspè crititgads. swiss-image.ch/Photo Andy Mettler Maletg 4 / 7 Legenda: Sortida a Selfranga. swiss-image.ch/Photo Andy Mettler Maletg 5 / 7 Legenda: Il tunnel dal Vereina è 19 kilometers lung. swiss-image.ch/Photo Andy Mettler Maletg 6 / 7 Legenda: A la festa d'avertura dal Vereina s'han laschà purtar tras il tunnel millis persunas. swiss-image.ch/Photo Andy Mettler Maletg 7 / 7 Legenda: Enfin oz è Jacques Guidon cunter il Vereina. RTR

Per la Viafier retica è oz in grond di da festa. Ella dastga numnadamain festivar il 20avel anniversari dal tunnel dal Vereina.

Sco istorgia da success e project da tschientaner vegn il Vereina tranter auter titulà. Sper ina colliaziun pli sperta en l’Engiadina ha il Vereina dentant era chaschunà blera critica en val. Oravant tut la via rudlanta è vegnida cumbattida ferventamain. In dals adversaris ils pli gronds, Jacques Guidon. Sias temas entras la lavina d'autos:

La perdita da la cultura rumantscha en Engiadina

In augment massiv dal turissem da massa

Ina scufla da speculaziun entras pretschs pli auts da terren da construcziun

Era 20 onns pli tard è el persvas che lur temas eran verifitgadas.

Sche la fora ha propi fatg donn a l’Engiadina è difficil da dir, precis sco la dumonda, tge svilup ch'igl avess dà senza il tunnel. Fatg è dentant, ch’il Vereina ha segiramain promovì la mobilitad. Uschia è creschida la cifra dals vehichels che traversan il tunnel, dapi il cumenzament da 300’000 sin passa 500’000 vehichels l’onn.

Discussiuns er anc oz

Las discussiuns per ubain cunter il tunnel dal Vereina èn stadas grondas gia avant la construcziun. Ma er uss datti anc promoturs ed er adversaris dal tunnel. In dals promoturs è l'anteriur cusseglier naziunal Duri Bezzola. Tenor el ha l'Engiadina profità ferm dal Vereina.

In adversari fervent, betg dal tunnel, ma da la via rudlanta, è stà Cla Sarott, anteriur president communal da Sent e fundatur e president da l'acziun «Flüela nossa via – Engiadina Bassa Val Müstair».

Festa a Lavin, Sagliains e Claustra

Per festivar il giubilar organisescha la Viafier retica ina gronda festa che ha lieu quest mardi saira a Lavin, Sagliains e Claustra. RTR è live da la partida.

