Trais mais suenter l'introducziun dal plan d'instrucziun 21 han ils magisters da l'Engiadina s' inscuntrads la mesemna per la conferenza generala Ladina. L'avantmezdi era deditgà a differents curs, il suentermezdi era la conferenza cun las tractandas statutaras.

Suenter be 3 mais saja quai anc massa baud per far ina bilantscha han ditg diversas magistras e magisters a la Conferenza Generala Ladina la mesemna a Scuol.

Tuttina eran ils puncts, ch'els han menziunà, per gronda part positivs. Adina puspè intunà è vegnì il fatg, che la cumpetenza stettia uss en il center da l'instrucziun e che las prestaziuns na vegnan betg valitadas massa ferm.

Informatica sin buna via

Er sch'i veglia anc in temp, fin che tut funcziuna, saja l'introducziun dal rom informatica sin buna via. Ed er il fat ch'i dat uss sin ils stgalims auts il rom introducziun da la professiun vegn valità positivamain da la magistraglia.

Tut èn tut n'eran betg dad udir grondas vuschs criticas envers il plan d'instrucziun 21 en la pratica da la scola.

