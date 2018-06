Nairs è in lieu plain forzas ed energia: A l’entschatta anc in lieu stagiunal per artists – uss in center d’art avert l'entir onn.

Il 1988 è vegnida realisada – sin iniziativa da l'artist Steivan Liun Könz da Guarda – la chasa d’art che sa chatta a Nairs a l'ur da l'En. Betg mo l'artist Könz aveva quella giada interess vi da quest project, mabain era l’hotelier dal Scuol Palace che sa chatta gist en vischinanza. Per el era quai in’attractiva purschida per ils giasts da l'hotel.

Dapi 20 onns maina Christof Rösch sco directur e manader artistic il center contemporan d’art. Il 2016 è vegnida realisada in gronda renovaziun ed or d’in manaschi ch'era avert sulettamain la stad è daventà in manaschi ch'è avert l'entir onn.

In egl sin l’hotel Scuol Palace

Gia il 2012 aveva la fundaziun Nairs, la purtadra dal center contemporan, laschà far in concept d’utilisaziun cun la dumonda, co integrar l’hotel en il concept d’art. Quel è enfin oz restà en la chaschutta. Dapi ch'igl è enconuschent che l’hotel resta vinavant serrà, ha il directur Rösch puspè avert questa chaschutta. La fundaziun vul far patratgs per l'avegnir. Plans concrets na datti però anc betg.

