30 onns chasa d’artists Nairs a Scuol

Il Center d’art contemporana Nairs po festivar il giubileum da 30 onns. Quai vegn fatg cun in'exposiziun cun ovras da 117 artistas ed artists ch'han pudì lavurar en quella chasa.

Il 1988 ha Henry Levy fundà en la chasa da bogn a Nairs sper Scuol in center per promover artists giuvens. Quella giada aveva il center num Binz 39. Durant ils ultims 30 onns han pli che 1'000 artistas ed artists pudì profitar da quella spierta. Il stabiliment è entant vegnì renovà per sur 3,5 milliuns francs e vegn duvrà l'entir onn.

Exposiziun er a favur da la Fundaziun Nairs

Las 117 ovras che vegnan expostas en quella exposiziun san ins cumprar. Il retgav da quella vendita vegn scumpartì en duas parts. Ina mesadad va als artists, la segunda va sco sustegn finanzial a la Fundaziun Nairs.

Ils 30 da december 2017 è a partir da las 15:00 in concert da la gruppa Pilgrims Duo ed a las 17:00 ha lura lieu la vernissascha da l’exposiziun «Spot on Nairs».

