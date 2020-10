Cun la dumonda per in sustegn finanzial dal radio Piz Corvatsch a la firma «Acla da Fans» sin territori da Valsot, ha cumenzà l’istorgia da la gasetta per Urezza Famos.

Dal vinars tar il radio

La butia «Acla da Fans» quella giada sut la batgetta dad Urezza Famos ha dà il sustegn basegnaivel – uschè è ella entrada en il mund medial. Ina pitschna gasetta infurmava la populaziun sur dal program dal radio – ma quella era per Urezza Famos memia pauc effizienta. Uschè è naschida ina nova moderna gasetta - il magazin piz.

Dal radio tar il magazin

Il magazin cul num «piz» raquinta istorgias seriusas, criticas, divertentas, reportaschas da persunalitads oravant tut da l’Engiadina e las vals dal sid. Il piz cumpara duas giadas l’onn e quai cun ina ediziun da 20’000 tocs.

Dapi il 2017 è Urezza Famos era editura da la gasetta «Zürichsee». Ella è persvadida che gasettas dad auta qualitad sco il «piz» han era en avegnir ina buna schanza sin il martgà.

Ina sairada d'anniversari per il magazin «piz»

Durant ils ultims 30 onns ha il magazin piz tgirà il schurnalissem indigen, quai cun 780 reportaschas ed artitgels davart cultura, natira, scienza e societad – savens scrits en las trais linguas dal Grischun dal Sid. Il 30avel anniversari festivescha Urezza Famos e ses team cun ina ediziun da giubileum, ella è ina antologia cun la meglras reportaschas dals ultims 30 onns ultra da quai survegn il magazin piz sco regal d'anniversari era in nov layout.

La sonda saira, ils 25 d'october 2020 è vegnì festivà l'anniversari en la chasa da cultura Nairs en Engiadina Bassa.

Ord l'archiv