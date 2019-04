Pervi da la via serrada tranter Martina e Vinadi ha l'Acla da Fans fatg in minus da bunamain 40%.

Avant stgars in mais è la via tranter Martina e Vinadi vegnida sepulida d’in grip. Per rumir la via è il grip vegnì siglientà cun 350 kilos material explosiv. La via è dentant restà serrada.

La via serrada ha numnadamain per consequenza, che il center da cumpras Acla da Fans n'è betg pli sin la via directa vers Samignun. E quai bada il center. Durant las stgars quatter emnas che la via era serrada, ha l’Acla da Fans fatg in minus da 40%.

Via duess avrir en venderdi saira

Uss èn ils lavurants vi da las ultimas lavurs da rumida. Tranter auter vegnan raits da segirtad montadas ed il chanal da cabels sut il vial sto vegnir reparà. Sche tut va sco planisà, lura po la via tranter Martina e Vinadi puspè vegnir averta en venderdi saira.

Legenda: RTR, Stefan Dobler

TSG 17:40