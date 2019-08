Maletg 1 / 5 Legenda: La partenza da la cursa da stad era schon adina a Segl Engadiner Sommerlauf Maletg 2 / 5 Legenda: L'arrivada era pli baud a Bever. L'onn 2012 è ella vegnida spustada a Samedan. Engadiner Sommerlauf Maletg 3 / 5 Legenda: Il traject maina sper lais vi Engadiner Sommerlauf Maletg 4 / 5 Legenda: ...e tras il guaud Engadiner Sommerlauf Maletg 5 / 5 Legenda: Engadiner Sommerlauf

Il 1980 ha gì lieu l’emprima cursa da stad, il «Engadiner Sommerlauf». Martin Schäfli è gia quella giada stà a la partenza. Il curridur passiunà è creschì si a Puntraschigna e viva dapi passa 20 onns ad Interlaken. Tenor el eran quella giada la gronda part dals var 700 participants passlunghists. Quels hajan vulì dumagnar e giudair il traject ch'els hajan fatg l'enviern.

Legenda: Martin Schäfli sa participescha per la 40avla giada a la cursa da stad Martin Schäfli

Giudair la natira ed esser a chasa

Il pli bel vi da questa cursa saja il traject che passa sper ils lais e tras ils guauds. La cursa tras l’Engiadina è per Martin Schäfli er in vegnir a chasa. Er sch’el abitescha gia divers onns ad Interlaken sa sentia el anc adina da chasa en l’Engiadina.

Sin buna via vers in record

Per la 40avla ediziun da la cursa da stad ch'è ils 18 d’avust èn s'annunziads passa 2000 participantas e participants. Tenor il comité d'organisaziun sajan ins sin buna via da cuntanscher in record d'annunzias.

