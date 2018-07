En tut absolvan ils participants dal Swimrun Engiadina in traject da 52 km da Malögia fin tar il Laj dals Chöds ed enavos en l’arrivada a Silvaplauna. Els traversan quatter lais da muntogna ed han da surmuntar en tut 1’450 meters differenza. Ils 180 teams da mintgamai duas persunas derivan da 18 differentas naziuns, uschia Aita Rubi, la directura da Silvaplauna Turissem.

Fixà en agenda da stad

La cursa tras l’aua e cuntrada tutgia entant fix tar il chalender d’arranschaments da la regiun. L’occurrenza che deriva da la Scandinavia garantescha numnadamain bleras pernottaziuns en la regiun e procura er per ina gronda publicitad grazia als maletgs ed ils videos da la cursa en Engiadina.

Segirtad è l’A e l’O

La pli gronda attenziun ed er sfida dals organisaturs saja adina da garantir durant tut il traject la segirtad dals participants. Surtut tar las etappas tras l’aua vegnian ils sportists survegliads minuziusamain. Ultra da quai na pon ils teams da dus era mai esser pli lunsch che 10 meters in davent da l’auter, quai che garanteschia er ina tscherta controlla, ha agiunt Rubi.

Grond interess per cursa curta

Dapi trais onns porscha l’organisaziun er in sprint da 16 km (2 km nudar / 14 km currer) la sonda avant la gronda cursa. Quella era en sasez lantschada per far quaida er ad indigens d’empruvar or il sport da duatlon. Cumenzà avevan ils organisaturs cun 10 teams. Per l’ediziun da quest onn sajan s'inscrits 93 teams, quai saja in nov record.

Bun 65 gidanters

Per organisar las duas cursas durant la fin d’emna po l’organisaziun che consista d’in team scandinavic e da la vischnanca da Silvaplauna quintar cun l’agid da passa 65 voluntaris. Sper la segirtad è il metter a disposiziun nutriment ed avunda da baiver per ils atlets ina gronda sfida. Els èn numnadamain bun 6-7 uras en viadi fin ch’els arrivan a Silvaplauna.

