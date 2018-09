Ditg è la Chesa da Giarsuns stada l’unic lieu da star per emprendists da l’Engiadina Bassa, la Val Müstair, il Puschlav ni la Bregaglia. Oz datti spazi d’abitar pajabel era per giuvens ni ina chasa che porscha abitaziuns per giuvens fin 25 onns. Quai bada la chasa d'emprendists. L’onn 2017 è per exempel stà il pli nausch onn da gestiun cun ina occupaziun da mo 85%.

Modernisar la spierta

Per il manader da la chasa, Armin Heim, è quai ina realitad ch’i dovra oz dapli sforz per emplenir la chasa. Uschia hajan els modernisà la pagina d’internet, stampà flyers, giajan a messas per giarsuns ni tschertgian la collavuraziun cun scolas e patruns. Che la spierta saja ord la moda na craja el dentant betg.

Nus essan persvas che nossa spierta è era oz anc attractiva, malgrà las reglas che valan tar nus.

Ils emprendists e las emprendistas che stattan durant lur emprendissadi en la chasa d'emprendists sa decidan or da divers motivs per quai. Els han pensiun cumplaina per in pretsch favuraivel, na ston damai betg cuschinar, han adina cumpagnia ed èn ensemen cun giuvens da la medema vegliadetgna. Quai stiman tuts, era Flavia Salvett da Santa Maria e Riet Scandella da Müstair sco els han raquintà ad RTR. Senza la chasa d'emprendists n'avessan els forsa betg decidì da far l’emprendissadi en Engiadin’Ota.

Innovaziuns per l’avegnir

Per l’avegnir èsi per Armin Heim clar che la chasa sto vegnir renovada. In emprim mez milliun francs ha la fundaziun investì questa stad en la modernisaziun da la sala da mangiar ed en las stanzas da star da cumpagnia. En avegnir duain las stanzas da durmir vegnir modernisadas. Ideas èn sin maisa, ston dentant anc vegnir concretisadas, uschia il manader da la chasa.

