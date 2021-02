L’Uffizi da natira ed ambient dal chantun Grischun ha l’incumbensa da controllar la radiaziun cun inoltrar la nova tecnologia 5G. Tenor il responsabel per quellas mesiras, René Müller, na dastga la radiaziun betg surpassar la mesira da 5 volts/m en lieus abitads, chombras da durmir u lieus nua ch'ils abitants sa retegnan pli lung temp e quai en tut la Svizra. Ora il liber percunter dastga quella valur esser enfin al maximum da 48 volts/m.

Dapli antennas per ademplir ils giavischs

In exempel, en vischinanza d'ina vischnanca datti mo ina antenna, en la chasa che sa chatta il pli datiers da quell’antenna na dastga la limita sura menziunada betg surpassar. Uschè che tut las chasas pli davent da l’antenna han anc damain sco ils 5 volts/m. Per pudair però porscher a tut la vischnanca las medemas premissas, prevesan ils providers sco Swisscom, Salt u Sunrise da fabritgar dapli antennas.

La gronda differenza da 5G als ulteriurs «G’s»

Las antennas da la nova generaziun 5G na radieschan permanentamain, la radiaziun sa restrenscha sin in livel minimal e vegn activa pir cura ch’ella vegn contactada d'in utilisader. Las generaziuns anteriuras percunter radieschan linear per avair il contact cun l'utilisader. Tenor il responsabel dal chantun sa minimescha perquai l’intensitad da la radiaziun cun 5G. Plinavant èn quellas antennas pli effizientas e dovran damain forz’electrica per funcziunar, in ulteriur avantatg tenor René Müller.