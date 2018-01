60 onns Concours Hippique d’enviern a San Murezzan

La concurrenza da sigl da chavals attira dapi decennis entiras famiglias durant in’emna en l’Engiadina.

Tar las emprimas ediziuns dal Concours Hippique sin naiv aveva l’eveniment simplamain la lezia d’emplenir la fora da schaner en il lieu da turissem. Blers onns è l’occurrenza er be stada ina per participants envidads. Entant s’ha la concurrenza da sigl sviluppada ad in termin fix en l’agenda da blers chavaliers, che vulan sa participar a turniers sut tschiel avert.

Program per tut la famiglia

Sco che la presidenta dal comité d’organisaziun, Ladina Meyer ha ditg envers RTR saja d’engraziar las passa 400 partenzas durant l’emna dal Concours Hippique surtut al fatg, ch’i vegn porschi sper ils sigls, er in program per ils confamigliars durant l’emna. Entant che turniers da hockey eran ina part da quel program, s’ha cun ir dals onns modifitgà quel cun excursiuns main privlusas e pli adattadas a giasts d’ina tscherta vegliadetgna.

Cumenzà be per cas

Ch’i dat uss gia 60 onns il Concours Hippique d’enviern a San Murezzan haja be da far cun il fatg che plirs chavaliers giuvens da la Bassa n’han betg chattà pals per giuvar in gieu da hockey. Ensemen cun Ernst Kriemler da San Murezzan han els silsuenter organisà l’emprima concurrenza da sigl sin naiv.

Kulm, lai ed uss sin naiv da chanuns

Las emprimas ediziuns avevan anc lieu sin il prà da l’Hotel Kulm a San Murezzan. Pli tard ha l’occurrenza gì lieu duas giadas sin il lai schelà da San Murezzan. Dapi là è il prà da Polo il dachasa dal Concours Hippique d’enviern, nua ch’i vegn sigli sin ina veta da naiv producida da chanuns. Grazia a quella s’haja il numer da participants puspè augmentà, ha agiunt la presidenta.

« Ils chavals han entant in alloschi bunamain uschè bel sco lur chavaliers. » Ladina Meyer

presidenta comitè d'organisaziun

Novas stallas

Grazia a las novas stallas per chavals che la vischnanca da San Murezzan ha realisà l’onn passà, poss ins uss porscher als participants sin quatter chommas novas boxas luxuriusas e pli grondas. Quai saja in ulteriur argument per puspè viagiar en Engiadina il schaner ord punct da vista dals chavaliers, ha declerà la presidenta dal comité.

Vasta paletta da program

Sper ils differents sigls sur obstachels, fan er part cursas pli spezialas al program dal Concours Hippique d’enviern a San Murezzan. Uschè furma per exempel il Skijöring in punct culminant da l’emna.

Il 60. Concours Hippique d’enviern a San Murezzan dura dals 14 als 21 da schaner 2018.