600 tonnas sablun fan midada da Zuoz a San Murezzan

Suenter il Concours Hippique a Zuoz, vegn il sablun da quarz transportà cun camiuns a la proxima occurrenza da chavals a San Murezzan, il CSI. Il transport da la materia fina ha dad ir svelt e tuttina en maniera precauta.

600 tonnas sablun 0:54 min, dals 14.8.2017

Il sablun che ha servì durant ils quatter dis da sigl als participants dal Concours Hippique a Zuoz ha da vegnir allontanà cun agid da pliras maschinas. Cunquai che la basa da plazza da sablun furman mattas da gumma, han ils maschinists dad ir enturn precaut cun las palas che chargian il sablun, ha declerà il schef da la plazza al Concours Hippique Zuoz, Curdin Guler.

Sis camiuns en viadi

Per transportar las 600 tonnas sablun da quarz da Zuoz a San Murezzan dovri numerusas chargias da camiun. En media po in vehichel chargiar 26 tonnas per giada. Ina sfida vegn tenor Curdin Guler er ad esser il sparpagliar il sablun puspè sin la plazza a San Murezzan.

Lavur da precisiun

Per installar la plazza a Zuoz sin ina surfatscha da 4’000 meters quadrat, hajan ins duvrà radund 12 uras. La plazza a San Murezzan è il dubel uschè gronda e la lavur cun las maschinas che planeschan la plazza pretenda tenor l’expert in egl da precisiun. Agid datti dentant er grazia l’installaziun che mesira l’autezza da la vetta da sablun cun ina tecnica da laser. Il sablun da quarz mettan ils organisaturs dal CSI a San Murezzan a disposiziun al Concours Hippique a Zuoz.

RR actualitad 17:00