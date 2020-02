650 onns aua minerala Scuol

Avant 650 onns e vegnida menziunada per l’emprima giada l’aua minerala – in’istorgia anc oz relevanta per la regiun

Endretg enconuschenta è l’aua minerala quel temp dals gronds e nobels hotels per far curas sco avant radund 150 onns. E lura ha quai dà in temp nua che tut e vegnì quiet enturn l’aua minerala. Ma oz e il tema «aua minerala» per la regiun Engiadina Bassa centrala.

La destinaziun turistica vul commerzialisar anc dapli la tematica ed ha perquai lantschà avant dus onns in project cun auters partenaris da la regiun. Tar mintga bigl datti da nov in post d’infurmaziun che descriva detagliadamain il cuntegn da l’aua che sburfla ord il tgiern, turas instructivas da funtauna a funtauna ed ina sculptura moderna tar l’entrada dal Bogn Engiadina.

Far suandabel las funtaunas

Quai è segir in dals pli gronds projects previs. Las funtaunas enturn Scuol duessan vegnir renovadas e construidas uschia ch'il giast ha invista da la funcziun – infurmaziuns detagliadas da l’aua e ses viadi ma era in lieu interactiv per svegliar l’interess, na betg mo dals creschids ma era dals uffants.

