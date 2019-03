350 kilos dinamit èn stads da basegn per siglientar il grip cun ina dimensiun da radund 800 meters cubic. Il geolog Markus Forrer che ha accumpagnà questa acziun discurra d'in success. La gronda part dal material è restà sin via e po uss vegnir allontanà sin ina deponia en vischinanza.

Ils donns che quest grip ha chaschunà vi dals mirs da sustegn e vi da la via sezza na vegnian ins il mument anc betg d'evaluar. Ins na vesia anc betg bain avunda co i guarda ora. Il geolog suppona però er donns da las lingias, tranter auter da las Swisscom, che sa chattian per lung la via chantunala. Ils 16 da mars era quest grip da radund 8 meters autezza glischnà giu sin la via chantunala. Raschun èn stadas las fermas differenzas da temperatura dals dis avant.

Il termin d’avertura n’è anc enconuschent. L’uffizi da construcziun bassa fa quint cun lavurs da rumida da radund trais emnas.

RR novitads 17:00