Sco la vicepresidenta da San Murezzan, Regula Degiacomi, ha declerà al cussegl communal, sajan ses giavischs chapibel. En pli saja il Festival da Jazz impurtant per il turissem da stad da San Murezzan e Christian Jott Jenny il chau dal festival. Perquai possian ins era acceptar ses giavisch da restar activ là.

La consequenza saja dentant, che ses pensum vegnia reducì da 100% sin 90% e che sia paja vegnia scursanida per 20'000 francs.

Christian Jott Jenny è cuntent cun questa decisiun. Surtut suenter las discussiuns enturn sia paja avant ch'el è entrà en uffizi. Quellas sajan stadas grotescas, ha el ditg envers RTR.

Ulteriuras decisiuns dal cussegl communal

Il cussegl communal da San Murezzan ha deliberà la missiva per ina nova lescha communala davart la promoziun da la cultura per mauns da la votaziun a l'urna dal matg.

En pli ha el approvà in credit da 465'000 francs per ils gieus olimpics per la giuventetgna che vegn ad avair lieu il schaner 2020 a Losanna ed a San Murezzan.

RR novitads 23:00