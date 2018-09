Per il cas ch’in president communal en uffizi na vegn betg pli reelegì, datti differentas soluziuns en il chantun Grischun. Entant ch’i dess a San Murezzan in plimatsch finanzial confortabel, n’è a Poschiavo prevesì nagina indemnisaziun.

A San Murezzan dessi stgars in mez milliun francs fin tar la pensiun u 92’000 francs ad onn ils proxims tschintg onns. Quai en il cas ch’il president communal en uffizi, na vegniss betg pli reelegì ils 23 da settember 2018. A Poschiavo na dessi percunter nagut en il cas ch’il capo communal actual perdess il cumbat electoral.

Differents reglaments d’indemnisaziun

La lescha communala da San Murezzan a reguard la remuneraziun da politichers è dal 1992. A maun d’ina glista è definì precis tge ch’i capita en il cas ch’in president communal na vegniss betg pli reelegì. Tut tenor vegliadetgna e durada dal temp en uffizi è l’indemnisaziun different auta.

San Murezzan, Tavau, Cuira

Las pli paucas vischnancas enconuschan in reglament sumegliant a quel da San Murezzan. A Tavau dessi in import marcantamain pli bass, numnadamain 50% da la paja e quai per in onn. Per betg pli esser vegnì reelegì a Cuira datti 64’000 francs, quai èn bun 30’000 francs damain che a San Murezzan.

