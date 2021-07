L'hotel Crusch Alba a Lavin ha ina lunga istorgia, dentant ils ultims onns ha quel stuì serrar sias portas. Ina gestiun profitabla n'era betg pli pussibla.

L’hotel Piz Linard a Lavin è tschel hotel en il vitg. El funcziuna. Il persunal da quel hotel ha dentant problems da chattar abitaziuns pajablas e cun in tschert standard per restar pli ditg u viver per adina a Lavin. Quai ha chaschunà fin ussa ina tscherta fluctuaziun tar il persunal da l’hotel u era d’auters affars. Cun porscher bunas abitaziuns pajablas pon ins era tegnair bun persunal e quai avess effects fitg positivs per tut il turissem.

A la tschertga d'investurs

Far or da la veglia Crusch Alba spazi d’abitar favuraivel per emploiadas ed emploiads è stada l’idea dal manader da l’hotel Piz Linard, Hans Schmid. Uschia è naschì il project Rösaspina. Hans Schmid ha il dretg da cumpra per la Crusch Alba fin il november e fin là vul el chattar investurs che sustegnan si’idea. La cumpra da la chasa custa 1,1 milliuns francs e la reconstrucziun 2,4 milliuns francs.

Legenda: Hans Schmid, il manader da l'hotel Piz Linard, vesa ina plivalur per il turissem en quest project Armon Schlegel

Or dal vegl hotel duessi dar lieu per 14 persunas en furma d’ina cuminanza d’abitar tut speziala. La chasa duess er porscher plazza per la mastergnanza indigena che dastga utilisar la sala gronda per tschertas lavurs u era per la populaziun dal vitg che po duvrar la cuschina u ina sala per festas. Ditg curt, la Crusch Alba duess daventar in lieu d’inscunter tranter emploiads ed indigens, in lieu nua che tuts sa sentan bain ed integrads.

Sche l’iniziant chatta investurs, lura segua ina occurrenza d’architectura.