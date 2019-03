Nova strategia per l'Academia Engiadina a Samedan.

Gist trais persunas han inoltrà la demissiun sco cussegliers administrativs tar l’Academia Engiadina. La presidenta Annemarie Perl, ed ils dus cussegliers Claudio Prevost e Gian Gilli. Tenor il president ad interim Thomas Malgiaritta sa tracti qua d’ina fluctuaziun normala suenter ina perioda d’uffizi da trais onns.

Midaments da la direcziun

L'october 2018 ha il CEO Matthias Steiger demissiunà, quai en cunvegnientscha vicendaivla. Per el è vegnì elegì l'anteriur president communal da San Murezzan, Sigi Asprion.

Matthias Steiger era CEO e dasperas era rectur da la scola da turissem tar l’Academia Engiadina. Da quella constellaziun vul il cussegl administrativ sa separar. Nov duessan ils dus recturs per la scola media e la scola da turissem sa concentrar dal tuttafatg sin lur responsabladad per la scolaziun e betg per la gestiun.

Il nov CEO Sigi Asprion maina las experientschas en la sparta economia e direcziun sco era en la sparta scolaziun. Gist quella constellaziun è, tenor il cussegl administrativ, ussa ideala.

