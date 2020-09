En tut investeschan las Ovras Electricas d'Engiadina (OEE) 17 milliuns francs en la sanaziun. Ils artgs dal tunnel e differents indrizs da segirtad han da vegnir remplazzads e renovads. Mez avrigl avevan las lavurs preparativas cumenzà, uschia ch’il tunnel è restà serrà mintgamai la notg per lavurar vidlonder.

Serrà fin la fin da november

Da cumenzament settember fin la fin da november resta il tunnel Munt La Schera ussa serrà cumplettamain. Quai per pudair sanar surtut ils artgs dal tunnel. Las lavurs da sanaziun cuntinueschan lura il 2021, nua ch’il tunnel vegn ad esser charrabel dal zercladur fin la fin d’avust be durant il di. Ils trais mais suenter, da settember fin ils 6 da december 2021 resta il tunnel puspè serrà cumplettamain.

Meglier serrar il tunnel in temp cumplettamain empe da trair las lavurs a la lunga sur plirs onns.

Colliaziun impurtanta

Tant il president communal da Livigno, Damiano Bormolini sco er ses collega da la vischnanca da Zernez, Emil Müller han suttastritgà l’impurtanza ch’il tunnel ha entant sco colliaziun da transit per las duas regiuns turisticas. Var 350'000 autos passan en media durant in onn tras il tunnel. Quels procuran entradas da 4-5 milliuns francs l'onn per las OEE.

Per betg stuvair passar tras il Parc Naziunal Svizzer, avevan las Ovras Electricas d'Engiadina chavà e construì in tunnel tras la grippa ils onns 60. Quai per avair ina colliaziun charrabla e per pudair realisar il mir da serra Punt dal Gall. Oz è il tunnel ina via da transit turistica indispensabla per la regiun da Livigno.