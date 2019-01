La raschun per la crudada da l'aviun pitschen sin la Diavolezza la stad 2017 è sclerida. Il pilot haja laschà sgular in giuven da 14 onns e quai haja contribuì a la disgrazia, scriva il post d'examinaziun SUST – e defenda ses rapport er cunter renfatschas da la Gruppa da sgols a motors.

Tar la crudada d'aviun dal 2017 en l'Engiadina cun trais morts, ha il pilot laschà sgular in giuven da 14 onns. Quai haja contribuì directamain a la disgrazia, uschia la conclusiun en il rapport final dal post d'examinaziun da la segirezza SUST. Il pilot aveva surlaschà il timun al giuven, malgrà ch'el n'aveva betg la scolaziun d'instructur. Dentant n'èsi betg enconuschent, sch'il pilot aveva era sez in maun vi dal timun u betg.

Excluder poss'ins plinavant problems tecnics durant il sgol. L’examinaziun dal cas mussa, ch'i na dat nagins indizis che l’aviun avess per exempel gì problems cun il motor.

L'aviun cun quatter persunas a bord era crudà giu l'avust 2017 sur il territori da la Diavolezza. Ina giuvna da 17 onns aveva survivì cun grevas blessuras. Il pilot e dus giuvenils da 14 onns èn morts. Tar il sgol sa tractavi d'in sgol da survista ch'avess gì dad esser il punct culminant durant in champ da giuvenils da l'Aero Club.

Gruppa da sgols sa dosta: «Rapport manglus e cuntradictoric»

La Gruppa da sgols a motors da l'Engiadin'Ota refusescha il rapport final dal SUST – quai di Christian Gartmann, il pledader da la gruppa: Il rapport saja manglus e per part cuntradictoric.

In sboz dal rapport ch'els hajan pudì leger il matg 2018 haja discurrì in auter linguatg. Quella giada saja il SUST vegnì tar autras conclusiuns: «Là sta scrit explicitamain che la surdada dal timun n' è betg motiv per l'accident» uschè Gartmann. Per el n'èsi betg chapibel pertge ch'i vegnia discurrì uss dad in sbagl dal pilot:

Nus essans consternads e refusain quest rapport. Nus pretendain ch'il cas vegn anc ina giada examinà pli exact.

Il pledader sa basia tranter auter sin il rapport forensic dal pilot. Quel mussia cleramain ch'il pilot haja gì 17% monoxid carbonic en il sang: Quai saja memia bler e possia influenzar la schientscha. Tenor Gartmann pudess quai esser in dals motivs principals per declerar l'agir dal pilot.

Reveder rapport pervi da discrepanzas da rapports

Pervi da las discrepanzas cul rapport final pretendia la Gruppa da sgols a motor da l'Engiadin'Ota che l'accident da l'aviun pitschen vegnia elavurà correctamain. La gruppa vul sa dustar giuridicamain cunter il rapport.

Tenor ella vegna l'anteriur pilot da la gruppa disfamà cun fatgs che na sajan betg gists: Il pilot saja adina stà ina persuna cun in sentiment per responsabladad.

SUST percunter stà tar ses rapport final

Il SUST defenda dentant ses rapport: Gea, ins haja chattà monoxid carbonic en il sang dal pilot, dentant sajan quai valurs dad in fimader – uschè Daniel Knecht, il manader dal SUST. Las valurs na sajan insumma betg remartgablas.

Plinavant sajan er vegnidas analisadas las datas da las autras unfrendas. Tar ellas na saja betg vegnì constatà memia bler monoxid carbonic. Er il detectur da monoxid carbonic en l'aviun n'haja betg mussà valurs alarmantas:

Noss rapport sa basa sin l'analisa dals fatgs e quels cuntegnan er material betg agreabel per tuts.

In sboz saja in sboz – e l'analisa pir finida cun il rapport final

Ed er la cuntradicziun dal sboz dal rapport final ed il rapport final effectiv giustifitgescha Daniel Knecht: «In sboz è in sboz». Els sajan stads durant la fasa dal sboz anc amez l'analisa. Suenter l'analisa correcta da tut ils fatg hajan els lura stuì midar lur posiziun – quai saja normal tar in tal process.

Per il SUST saja il rapport uss mess ad acta. Sch'igl avessan da vegnir a la glisch fatgs nunenconuschents, pigliassan els dentant puspè si il cas.

