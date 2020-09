Sin la via dal Pass dal Güglia hai dà la sonda suentermezdi in accident cun ina moto, perquai è la via stada accessibla durant in'ura mo sin in vial. Il motociclist ch'è sa blessa lev è vegnì transportà cun l'ambulanza en la clinica Gut a San Murezzan. La moto è vegnida donnegiada fitg ferm.

Ina gruppa da tschintg motociclists era sin via da la pass en direcziun Silvaplauna. En ina storta datiers da l'Alp Güglia è in dals motociclists charrà a grad ora e collidà cun la saiv directiva.