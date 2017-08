Accident da traffic mortal al Pass da l'Umbrail

Glindesdi saira è in motociclist sa disgrazià tar in accident chaschunà sez en la Val Müstair.

Il motociclist da 43 onns è charrà sin la via da l'Umbrail en direcziun engiu. Tar il lieu Era Veglia haja el pers la controlla da ses vehichel. El saja vegnì sur l'ur da la via or e silsuenter cupitgà. Quai ha communitgà la Polizia chantunala.

Terzas persunas hajan empruvà da reanimar l'um oriund da la Tschechia. Mo adumbatten. Sanitaris da salvament da l'ospital Val Müstair e la Rega han cuntinuà da reanimar l'um senza success. Il motociclist è anc mort al lieu.

